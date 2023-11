Unerlaubt auf Strand gefahren: Auto muss geborgen werden

Das Auto zweier Frauen hat sich am Strand von Sellin auf Rügen festgefahren und musste geborgen werden. Nach einer Feier hätten die beiden am Samstag noch einmal an den Strand gewollt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Sie hätten Schilder ignoriert und seien zur Seebrücke gefahren. Nachdem sie feststeckten, hätten sie den Notruf verständigt. Schließlich sei das Auto durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden. Für die Kosten müssten sie aufkommen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei eingeleitet worden. Zuvor hatten Medien berichtet.