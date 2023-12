Undav freut sich über Tor gegen Werder - Heim-EM als Ziel

Mehr zum Thema

Supermarkt stellt für reizarmes Einkaufen auf leise Zur Weihnachtszeit herrscht im Einzelhandel in der Regel besonders viel Trubel. In Ostfriesland setzt ein Supermarkt nun immer freitags aber auf Ruhe: Durchsagen werden reduziert, die Einkaufsmusik ausgestellt. Das Angebot richtet sich an eine bestimmte Zielgruppe.