Unbewohntes Einfamilienhaus im Kreis Segeberg abgebrannt

Keine Verteilung von Flüchtlingen im Norden über Weihnachten Über Weihnachten und den Jahreswechsel werden keine Flüchtlinge aus den Landesunterkünften auf die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein verteilt. Das teilte ein Sprecher des Integrationsministeriums am Dienstag auf Anfrage mit. Die Unterbrechung werde von 22. Dezember bis zum 2. Januar dauern.