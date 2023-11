Unbeständiges Wetter in Nordrhein-Westfalen

Trüb und nass wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch muss über den ganzen Tag verteilt mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag seien zudem auch Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Dazu wird es bei Höchstwerten zwischen 9 bis 13 Grad mild. In der Nacht bleibt es vergleichsweise trocken, einzelne Schauer sind aber möglich. Es kühlt ab auf 7 bis 5 Grad.

Auch der Donnerstag wird regnerisch. Vom Münsterland bis zum Eggegebirge soll es häufig zu Schauern kommen. Ab dem Nachmittag setzt dann im Westen der Regen ein. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht regnet es teils kräftig weiter, in den Hochlagen von Eifel und Sauerland sogar mit Schnee vermischt. Im Norden und Osten ist bei Tiefstwerten von 4 bis 1 Grad vereinzelt Frost möglich.