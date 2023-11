Unbekannter wirft Steine auf Autobahn: Zeugen gesucht

Mehr zum Thema

Unfall verhindert: Schlingerndes Auto wird gestoppt Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag einen schlingernden Wagen auf der Bundesstraße 110 gestoppt und dadurch einen potentiellen Verkehrsunfall verhindert. Der Mann hatte zuvor die Polizei alarmiert und erklärt, dass ein vor ihm fahrendes Auto zwischen Tessin und Horst (Landkreis Rostock) mehrfach beidseitig von der Fahrbahn abgekommen sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Gegenverkehr befindliche Fahrzeuge hätten demnach nur durch Gefahrenbremsungen Frontalzusammenstöße verhindern können.