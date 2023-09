Unbekannter versprüht Reizgas in Schule: 17 Verletzte

Mehr zum Thema

Österreichs Salzkammergut beleuchtet Raubkunst Die österreichische Region Salzkammergut will 2024 als Europäische Kulturhauptstadt einen Schwerpunkt auf den Kunstraub während des NS-Regimes setzen. Die Veranstalter kündigten am Freitag in Linz mehrere Ausstellungen zu diesem Thema an, darunter eine Schau in Bad Aussee, die das Leben des Kunsthändlers Wolfgang Gurlitt beleuchtet. In Bad Ischl soll eine Ausstellung daran erinnern, dass dort während des Zweiten Weltkriegs in einem Bergstollen Kunstschätze gebunkert wurden.