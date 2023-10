Unbekannter überfällt Tankstelle - Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe der Mann am Donnerstagabend eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro sei der Mann anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Suche nach dem unbekannten Täter, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb laut einem Sprecher zunächst erfolglos. Ob es sich bei der Waffe um eine echte Pistole handelte, war unklar.