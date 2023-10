Unbekannter Täter rammt Wachmann Knie ins Gesicht

Mehr zum Thema

Sieben Jahre Abwesenheit: Braunbären ziehen in Berliner Zoo Drei Braunbären sind in den Zoo Berlin eingezogen. Spätestens zu Beginn der Herbstferien in Berlin können Besucher die drei Neuankömmlinge bestaunen, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Demnach stammen die drei Bärenbrüder mit den Namen Lucifer, Lillebor und Momoa (alle 4 Jahre alt) aus dem schwedischen Raubtierpark Orsa, der den Angaben zufolge demnächst schließen wird. Der Umzug in die Hauptstadt wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes beschlossen. Damit ziehen nach sieben Jahren Abwesenheit wieder europäische Braunbären in den Zoo Berlin ein. Derzeit sollen sich die drei Bären noch an ihr neues Revier gewöhnen, teilte der Zoo mit.

Nach Rassismus-Vorfall: Schüler bei Stolpersteinverlegung Nach einem rassistischen Vorfall im Klassenchat an einer Schule in Spremberg (Spree-Neiße) haben Schülerinnen und Schüler an der Verlegung von fünf Stolpersteinen in der Stadt teilgenommen. Rassismus und Antisemitismus ist ein Thema in der Region, auch in Spremberg, auch an unserer Schule, sagte der Geschichtslehrer der Berufsorientierenden Oberschule Spremberg (BOS), Steve Hübschmann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Wir hatten wieder jüngst einen Vorfall, dass im Klassenchat sowas kursierte. Konkret wurde der Lehrer einer siebten Klasse nicht. Als Schule habe man gemeinsam mit den Eltern überlegt, wie man dem entgegenzuwirken könne. Die Verlegung der Gedenksteine sei ein guter Anlass, um der Klasse Geschichte bewusst zu machen. Die Eltern der Schüler hätten dem sofort zugestimmt, betonte er.