Unbekannter stiehlt Auto: Besitzer liegt auf Motorhaube

Thüringen prüft Auswirkungen nach Haushaltsurteil Das Thüringer Finanzministerium prüft mögliche Auswirkungen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt 2021 auf den Freistaat. Ob sich daraus auch Folgerungen in Bezug auf das Sondervermögen "Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds" ergeben, bleibt einer tieferen Analyse des Urteils in den kommenden Wochen vorbehalten, sagte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Urteil an sich habe keine Auswirkungen auf Thüringen.

Erfurt einer der Aufsteiger beim Städteranking Wie stehen Deutschlands Großstädte in Sachen Wirtschaftskraft, Soziales und Nachhaltigkeit da? Darüber gibt eine neue Studie Auskunft. Erfurt und Jena können sich in einigen Kategorien verbessern, aber nicht in allen.