Unbekannter sprüht Pfefferspray gegen Tür: Sieben Verletzte

Mehr zum Thema

60-Milliarden-Urteil: Angst vor Kahlschlag in Wohnpolitik Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt viele Maßnahmen der Bundesregierung infrage, auch in der Wohnbaupolitik. Die Bauminister der Länder versuchen auf einer Konferenz in Baden-Baden, im Umgang damit die richtige Strategie zu finden. In der Bauindustrie herrscht derweil Fatalismus.