Unbekannter rast Polizei davon

Mehr als 20 Grad zum Wochenstart Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenstart sehr mildes Herbstwetter mit teils deutlich über 20 Grad. Am Montag werde es wolkig und es bleibe niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Im Süden und Südwesten könne es aber auch heitere Abschnitte geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. Ähnlich warm werde es auch am Dienstag, allerdings sei es meist heiter. Noch wärmer wird es den Meteorologen zufolge am Mittwoch mit bis zu 26 Grad. Regen soll es an allen drei Tagen nicht geben.

Parlamentswahl in Luxemburg hat begonnen Das zweitkleinste Land der EU wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die Wahllokale in Luxemburg sind bis 14.00 Uhr geöffnet.