Unbekannter Leichnam im Wald gefunden

In einem Waldstück nordwestlich von Wachenheim im Landkreis Bad Dürkheim ist eine Leiche gefunden worden. Die Identität und das Geschlecht seien derzeit noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Ein 30-Jähriger habe die Leiche am Dienstagnachmittag entdeckt. Die Person soll laut Einschätzung der Polizei bereits mehrere Monate zuvor gestorben sein.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Person zu Lebzeiten zumindest vorübergehend im Wald gelebt hat. Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung, die zum Tot führte, gebe es bisher nicht. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge aber in alle Richtungen und ist auf der Suche nach Zeugen.