Unbekannter fordert Achtjährige zum Mitkommen auf

Ernst Barlach Preis wird 2023 an Leon Löwentraut verliehen Der 25-jährige Künstler Leon Löwentraut wird in diesem Jahr mit dem Ernst Barlach Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. Das entschied die Jury der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg einstimmig, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Am 1. Dezember soll der Preis dem Künstler im Barlach Kunstmuseum Wedel feierlich überreicht werden. Das Museum will daraufhin bis zum 28. Januar 2024 mehr als 70 Werke von Löwentraut ausstellen.

Trauerfeier für Hamburgs Ehrenbürgerin Greve im Michel In der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis hat am Freitag die Trauerfeier für die am 16. Oktober im Alter von 96 Jahren gestorbene Ehrenbürgerin Hannelore Greve stattgefunden. Hamburg verliert mit ihr eine Ehrenbürgerin, der wir mit Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung für ihr Lebenswerk ein ehrendes Andenken bewahren, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er hielt seine Trauerrede im mit zahlreichen Kränzen und Blumengebinden geschmückten Michel.