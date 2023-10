Unbekannter betäubt Kuh auf Weide durch Bolzenschussgerät

Mehr zum Thema

Brand in Zweifamilienhaus: Schaden im sechsstelligen Bereich Ein Feuer im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Zwei Menschen sind bei dem Brand am Donnerstag leicht verletzt worden, weil sie Rauch einatmeten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum das Feuer ausbrach war nicht bekannt. Das Haus war zunächst nicht bewohnbar.