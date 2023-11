Unbekannter beschmiert Auto mit Lebensmitteln

Ein Unbekannter hat in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) ein geparktes Auto unter anderem mit Eiern, Mehl und Erdnussbutter beschmiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten sich die Lebensmittel bei dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag auch in der Lüftungsanlage und in den Fensterdichtungen verteilt. Ein Burger sei ebenfalls auf der Windschutzscheibe gelandet, sagte ein Sprecher. Den Angaben nach entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro an dem Wagen. Erkenntnisse zu möglichen Hintergründen gibt es laut dem Sprecher noch nicht.