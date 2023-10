Unbekannter beißt Zugbegleiter in Oberbayern

Mehr zum Thema

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Trafohaus-Brand Beim Brand eines Trafohauses an einer Biogasanlage in Oberbayern ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Hinweise auf Brandstiftung lagen den Ermittlern nach dem Feuer in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) in der Nacht auf Montag zunächst nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache blieb aber unklar, die Ermittlungen dauerten am Montag an.

Betrunkener Fahrer parkt auf Fahrstreifen und schläft ein Ein betrunkener Mann hat seinen Wagen auf einem Fahrstreifen der Autobahn abgestellt und ist eingeschlafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Sonntag ein in Schlangenlinien fahrendes und anschließend geparktes Auto auf der linken Fahrbahn der Autobahn 9 bei Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einsatzkräfte weckten den 39 Jahre alten Fahrer schließlich durch Klopfen und Anleuchten. Ein Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Der Mann kam mit einer Verletzung im Gesicht ins Krankenhaus, die er sich laut Polizeiangaben zuvor bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg zuzog.