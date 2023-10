Unbekannter attackiert und beraubt Mutter an U-Bahnhof

Mehr zum Thema

Großes Projekt zur Wasserstoffspeicherung gestartet In Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist eines der größten Projekte zur Wasserstoffspeicherung in Brandenburg gestartet worden. In dieser Größenordnung gebe es bisher keinen Speicher in der Mark, erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag. Der Wasserstoff werde in einer hausgroßen Test-Kaverne in einem unterirdischen Salzstock gelagert. Insgesamt sechs Tonnen sollen in den kommenden Tagen durch sechs Tankfahrzeuge angeliefert werden.