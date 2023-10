Unbekannte zapfen rund 1500 Liter Diesel aus Tanks ab

Mehr zum Thema

Mord an Unternehmerin in Dobel: Urteil ist rechtskräftig Die lebenslangen Haftstrafen für ein Paar, das eine Unternehmerin in Dobel ermordet hat, sind rechtskräftig. In einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss hat der Bundesgerichtshof die gegen ein Urteil des Landgerichts Tübingen eingelegte Revision der angeklagten Frau ganz überwiegend verworfen (AZ: 1 StR 335/23 - Beschluss vom 4. Oktober 2023). Die Überprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zu ihrem Nachteil ergeben.

G9-Initiative: Doppelt so viele Unterschriften wie nötig Die Elterninitiative für eine flächendeckende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium hat innerhalb eines knappen Jahres fast 78.000 Unterschriften für einen entsprechenden Volksantrag gesammelt. Die Initiatorinnen übergaben die Unterschriften am Donnerstag im Landtag in Stuttgart an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne). Wir haben das Quorum damit ein zweites Mal erreicht, sagte Corinna Fellner, eine der Initiatorinnen.