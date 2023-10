Unbekannte wollten Jungen bei Attacke wohl töten

Mehr zum Thema

CDU-Fraktionschef: „Wir haben mit der AfD nichts am Hut“ Beflügelt vom Umfragehoch will sich die AfD zunehmend als regierungsfähig präsentieren. Die CDU in Niedersachsen schließt eine Zusammenarbeit aber weiter klar aus. Fraktionschef Lechner bezieht zudem Stellung zur Zahnarzt-Äußerung seines Parteichefs Merz.