Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten von Hauswand

Mehr zum Thema

Betrunkener greift in Genthin Rettungskräfte an Ein stark betrunkener Mann hat in der Nacht zu Dienstag in Genthin (Landkreis Jerichower Land) die ihm angebotene Hilfe durch Rettungskräfte mit Schlägen quittiert. Der 35-Jährige sei nach einer Feier auf dem Marktplatz der Stadt zunächst regungslos vor einer Toilette gefunden worden, dann habe er die herbeigerufenen Helfer mehrfach angegriffen, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille, wie es hieß.