Unbekannte stehlen Tresor aus Hotel in Magdeburg

Beste Floristin Sachsen-Anhalts kommt aus Halle Sträuße, Gestecke und floraler Körperschmuck: Die beste Floristin Sachsen-Anhalts heißt Diana Tröger und kommt aus Halle. Die Floristmeisterin wurde am Dienstag in Magdeburg gekürt und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch, wie Manuela Goohsen, Geschäftsführerin des Fachverbands Deutscher Floristen Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Tröger werde das Land im kommenden Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin vertreten, hieß es.

Temperaturen bis 20 Grad und Sturmböen auf dem Brocken Am Mittwoch kühlt es in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich ab. Bei einem mäßigen Westwind werden Höchstwerte von 17 bis 20 Grad erwartet, im Harz 13 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Auf dem Brocken wehen Sturmböen aus Südwesten.