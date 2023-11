Unbekannte stehlen Geldautomaten aus Tankstelle

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen kompletten Geldautomaten aus einer Tankstelle im Landkreis Vorpommern-Rügen gestohlen. Die Diebe seien gegen 4.30 Uhr gewaltsam in die Tankstelle in Richtenberg eingebrochen und hätten den Automaten direkt im Ganzen mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wie sie ihn dafür abtransportiert haben, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte. Eins sei dagegen sicher: Mit Sprengung hatte das diesmal nichts zu tun. Es werde nun geprüft, ob die Täter mit einem Auto in die Glastüren der Tankstelle gefahren sein könnten. Trotz schneller Fahndung - auch mit Unterstützung der Bundespolizei - konnten bislang keine Verdächtigen gefunden und festgenommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.