Unbekannte sprühen Hakenkreuze auf islamisches Grabfeld

Mehr zum Thema

Weniger Verkehrstote in den ersten neun Monaten In diesem Jahr sind auf Sachsen-Anhalts Straßen bis Ende September 102 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, 19 weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt habe die Polizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres 49.723 Unfälle erfasst, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit.