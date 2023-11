Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Mehr zum Thema

Union wieder mit Dreierkette: Trapp bei Frankfurt zurück Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf die gewohnte Dreier-Abwehrkette. Anders als beim Pokal-Aus in Stuttgart (0:1) beginnen die Köpenicker gegen die Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit den Innenverteidigern Robin Knoche, Diogo Leite und Leonardo Bonucci. Nationalspieler Robin Gosens steht ebenfalls wieder in der ersten Elf. David Fofana spielt nach Ende seiner Suspendierung direkt von Beginn an.

Erneut antisemitische Schmierereien in Berlin: LKA ermittelt An mehreren Orten in Berlin haben Unbekannte israelfeindliche und antisemitische Sprüche und Schmierereien angebracht. Die Polizei meldete für Freitag Vorfälle an U-Bahnhöfen, Bushaltestellen und Hauswänden in Wilmersdorf, Wedding, Mitte und im Märkischen Viertel. Am Sockel eines Brunnens in Steglitz wurde mit schwarzer Farbe ein Davidstern aufgetragen, wie die Behörde am Samstag mitteilte.