Unbekannte sprengen Geldautomaten in Zeitz

Grimm-Benne will Portal zur Anwerbung von Fachkräften In vielen Branchen fehlt Nachwuchs. Deutschland ist auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. So will das Arbeitsministerium in Sachsen-Anhalt die Anwerbung verbessern.

Wernigerode eröffnet Zeit der Weihnachtsmärkte Eine gute Woche vor dem ersten Advent läutet Wernigerode im Harz die Zeit der Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt ein. Nach der Eröffnung am Freitag wollen mehr als 60 Händler, Aussteller und Gastronomen bis 22. Dezember zwischen historischem Marktplatz, Breiter Straße und Nicolaiplatz für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Im Angebot sind nach Angaben der Wernigerode Tourismus GmbH Handwerkskunst, Kultur, Kulinarik, Musik und natürlich Glühweinspezialitäten. Umrahmt werde das Markttreiben von weihnachtlichem Lichterglanz. Am 26. November bleibt der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntags geschlossen, wie es hieß.