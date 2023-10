Unbekannte sprengen Geldautomat in Ludwigslust

Mehr zum Thema

26-Jährige stirbt bei Autounfall Eine 26-Jährige ist bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tödlich mit dem Auto verunglückt. Die Frau kam in der Nacht zum Samstag mit ihrem Wagen bei Grapzow von der Landesstraße 273 ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch am Unfallort.