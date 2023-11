Unbekannte sprengen Geldautomat: 100.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Mehrfachdieb missachtet Hausverbot und stiehlt Schokolade 45 Tafeln Schokolade sowie Backwaren soll ein Mann in einem Supermarkt in Mannheim gestohlen haben. Ladendetektive hielten den 35-Jährigen am Montag an und stellten fest, dass dieser bereits zuvor Waren gestohlen haben soll und Hausverbot hatte. Weil eine Behörde zudem seinen Aufenthaltsort zur Ermittlung ausgeschrieben hatte, kam der Mann nach Angaben der Polizei vom Mittwoch in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Intersport will Voswinkel an Händler aus Italien verkaufen Der Handelsverbund Intersport will seine Beteiligung am Sporthändler Sport Voswinkel verkaufen. Intersport Deutschland habe mit dem italienischen Sportfachhändler Cisalfa Sport eine Vereinbarung über den Verkauf bis zum Ende dieses Jahres getroffen, teilte das Unternehmen aus Heilbronn am Mittwoch mit.