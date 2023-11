Unbekannte schlitzen mehr als zwei Dutzend Cabrios auf

Mehr zum Thema

68-Jähriger nach Bordellbesuch ausgeraubt Ein 68 Jahre alter Mann ist nach einem Bordellbesuch im Frankfurter Bahnhofsviertel von vier Personen ausgeraubt worden. Einer der Täter wurde kurz nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Zeuge hatte den 23-Jährigen demnach verfolgt.