Unbekannte reißen israelische Flagge vom Halbmast

Unbekannte haben eine israelische Flagge abgerissen, die in Leverkusen wegen der Hamas-Angriffe auf den jüdischen Staat auf Halbmast hing. Einige hundert Meter entfernt von dem Mast fand eine Passantin am Mittwochnachmittag eine Flagge, an der Brandspuren waren, wie die Polizei in Köln mitteilte. Sehr wahrscheinlich war es die fehlende Flagge.

Die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ist dem deutschen Gesetz zufolge eine Straftat und nicht nur Sachbeschädigung. Die Stadt Leverkusen hatte die Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel gehisst, sie erstattete Anzeige. Der Staatsschutz ermittelt.