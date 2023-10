Unbekannte reißen Israel-Flagge von Stand und verschwinden

Unbekannte haben in Passau eine israelische Flagge von einem Infostand gerissen und sind damit verschwunden. Dem Betreiber des Standes zufolge soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall passierte demnach am späten Samstagnachmittag, als der Mann den Infostand gerade abbaute. Zu dem Vorfall kam es inmitten des seit mehr als einer Woche andauernden Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas.