Unbekannte quälen Wildtiere und töten Fuchs

Unbekannte haben in einem Wildgehege bei Biedenkopf mehrere Wildtiere gequält und einen Fuchs getötet. Im Sommer seien mindestens drei Tiere mit spitzen Gegenständen verletzt worden, teilte die Polizeidirektion in Marburg-Biedenkopf am Freitag mit. Zwei Waschbären wurden demnach von den Unbekannten schwer verletzt, der Fuchs verendete in Folge seiner Verletzungen.

Da die Fahndung bislang ohne Erfolg blieb, suchen die Ermittler nun Zeugen, die insbesondere im Juni und Juli verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Wildgeheges nahe der B253 gemacht haben könnten. In dem Gehege werden den Angaben zufolge Jungtiere aufgepäppelt, bevor sie wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.