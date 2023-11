Unbekannte hängen verbotene PKK-Plakate auf

Unbekannte haben im Stadtgebiet von Göttingen Dutzende Plakate der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK aufgehängt. Passanten entdeckten Aushänge mit der Aufschrift Weg mit dem Verbot der PKK und dem PKK-Symbol und informierten die Polizei, wie diese am Montag mitteilte. Beamte fanden am Wochenende insgesamt rund 70 aufgeklebte Aushänge an Haltestellenhäuschen, Stromverteilerkästen oder Zigarettenautomaten.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verbreitens von Propagandamitteln terroristischer Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Polizei beauftragte eine Firma, die Plakate unkenntlich zu machen. Die PKK ist in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gelistet. Schon seit 1993 unterliegt die PKK in Deutschland einem Betätigungsverbot.