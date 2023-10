Unbekannte entfernen Israel-Flagge von Fahnenmast

Unbekannte haben in Hagen eine Flagge Israels von einem Fahnenmast der Stadt gestohlen. Die Täter sollen die Flagge am Sonntag in den frühen Morgenstunden entfernt haben, indem sie die das Halteseil durchtrennten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie seien unerkannt entkommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, übernommen.

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in NRW Dutzende israelische Flaggen entwendet worden. In Leverkusen rissen Unbekannte zunächst eine Israel-Flagge am Rathaus ab. Wenige Tage später hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus, die bereits am Morgen danach wieder gestohlen war.