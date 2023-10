Unbekannte brechen in Garagen ein: E-Bike gestohlen

Mehr zum Thema

Mann fährt gegen Baum und stirbt im Krankenhaus Ein 18-Jähriger ist bei Klingenberg (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und an seinen Verletzungen später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Dresden am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagnachmittag vom Ortsteil Colmnitz in Richtung Niederbobritzsch (Mittelsachsen) unterwegs, als er aus zunächst noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern geriet.