Unabhängiger Polizeibeauftragter und mehr Geld für Schulobst

Rund vier Millionen Patienten 2022 in NRW-Kliniken versorgt Rund 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten sind im vergangenen Jahr in den 333 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern vollstationär versorgt worden. Die durchschnittlichen Kosten lagen bei 6521 Euro je Behandlungsfall, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch mitteilte. Die Pro-Kopf-Kosten seien damit um 286 Euro oder 4,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor.