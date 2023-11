Unabhängiger Polizeibeauftragter soll eingesetzt werden

Mehr zum Thema

Aus für Mein Real-Kette: Verdi kritisiert Eigentümer Die Gewerkschaft Verdi hat nach der Schließungsankündigung für 45 Märkte der SB-Warenhauskette Mein Real den Eigentümer SCP kritisiert. Der Investor SCP entzieht sich seiner Verantwortung und die Steuerzahler kommen durch Zahlung des Insolvenzgeldes dafür auf, sagte der Verdi-Landessekretär für den Einzelhandel NRW, Heino Georg Kaßler, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Nach wie vor befinde sich Mein Real in Insolvenz in Eigenverwaltung. Auch für langfristig Beschäftigte bestehe durch eine gedeckelte Abfindung gemäß der Insolvenzordnung nur ein Anspruch auf höchstens zweieinhalb Monatsentgelte. Von der Schließung der 45 Märkte und der Zentrale sind rund 3500 Menschen betroffen.

Unbekannter raubt 80-Jährigen auf dem Friedhof aus Ein Unbekannter soll einen 80-Jährigen in Bergheim auf einem Friedhof mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Der Senior habe an seinem Familiengrab im Rhein-Erft-Kreis auf seinem Rollator gesessen, als der Unbekannte plötzlich vor ihm stand und die Geldbörse verlangt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit der Geldbörse sei der etwa 20 Jahre alte Mann am Montag geflohen.