Unabhängiger Polizeibeauftragter: Mehr Geld für Schulobst

16-Jähriger stiehlt Auto: Verfolgungsjagd mit Polizei Ein unter Drogeneinfluss stehender 16-Jähriger soll sich mit einem gestohlenen Auto eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Nach Angaben der Ermittler hatte ein Zeuge Beamte am Dienstagmorgen in Hamm auf den Jugendlichen aufmerksam gemacht. Als sie versuchten, ihn anzuhalten, versuchte der Fahrer zu fliehen und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln, wie die Polizei weiter berichtete. Außerdem soll er zwei Straßenlaternen touchiert und mehrmals auf Rad- und Fußwegen gefahren sein.