Umzüge und Arbeitgeberwechsel Risikofaktoren für Psyche

Mutmaßlicher Schleuser in U-Haft Ein mutmaßlicher Schleuser hat sich in Niederbayern mit einem Lastwagen in einem Feld festgefahren und ist dort festgenommen worden. Zuvor soll der Mann in dem Fahrzeug mindestens 49 Menschen illegal nach Deutschland gefahren haben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Festnahme sei einem 13-Jährigen in Hunding (Landkreis Deggendorf) zu verdanken. Er habe am Mittwoch beobachtet, wie mehrere Menschen von der Ladefläche des Lastwagens geklettert seien. Der Junge, Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr, informierte demnach seinen Kommandanten, der wiederum die Polizei eingeschaltete.