Umweltverbände fordern Kommunen zu Wärmeplanung auf

Mehr zum Thema

RTL

Ausländerbehörde nun mit Online-Notfallterminen Nach wochenlangen Problemen mit langen Wartezeiten und Schlangen vergibt die Ausländerbehörde in Stuttgart von Montag an online Termine für Notfälle. Das Angebot richtet sich an Personen, deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist oder innerhalb der nächsten sieben Tage ablaufen wird, wie die Landeshauptstadt Stuttgart am Freitag mitteilte. Darunter fallen die Aufenthaltserlaubnis, das Visum und die Fiktionsbescheinigung.

Unbekannter lässt Kanalwasser ab: Hunderte Fische gestorben Ein Unbekannter hat Wasser aus einem Kanal in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) abgelassen und so ein Fischsterben verursacht. Hunderte tote Fische waren am Mittwoch im Aachkanal entdeckt worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Facheinheit Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand den Angaben zufolge nicht.