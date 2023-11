Umweltpreis: Kooperation zwischen Artenschutz und Industrie

Mehr zum Thema

Winterwetter sorgt für Unfälle und Feuerwehreinsätze Der erste größere Schneefall der Saison beschäftigte in der Nacht zum Dienstag Polizei und Feuerwehren im Freistaat. Neben Verkehrsunfällen waren es vor allem umgestürzte Bäume, die für Einsätze sorgten. In einigen Orten fiel der Schulunterricht aus.