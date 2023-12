Umweltministerium sucht beliebte Routen für Spaziergänge

Mehr zum Thema

Unbekannte setzen Keller in Brand: Haus unbewohnbar Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Leipzig mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Das Haus im Stadtteil Grünau sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei am Sonntag mit.