Umwelthilfe: Länder müssen Nitratbelastung in Ems verringern

Land: Kommunen bekommen zusätzliches Geld für Flüchtlinge Niedersachsens Landesregierung will das vom Bund zugesagte zusätzliche Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen komplett an die Kommunen weiterleiten. Das hat das Finanzministerium in Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Konkret gehe es um ein erwartetes Plus von 115 Millionen Euro. Insgesamt werde das Land seine Leistungen an die Kommunen im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen für das Jahr 2024 damit auf 765 Millionen Euro erhöhen. Mit 70 Millionen Euro will das Land dabei in Vorleistung gehen, weil es diesen Betrag seinerseits erst 2025 vom Bund erhalten werde.

Feuer in Flugzeughangar auf Norderney: Millionenschaden Ein Feuer in einem Flugzeughangar auf dem Flugplatz der ostfriesischen Insel Norderney hat Schätzungen der Polizei zufolge einen Millionenschaden angerichtet. Die genaue Höhe des Schadens sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersten Ermittlungen nach war das Feuer wahrscheinlich in der Nacht an einem in dem Hangar abgestellten Trecker ausgebrochen. Durch eine starke Hitzeentwicklung und Rauch wurden auch ein Auto sowie drei im Hangar abgestellte Kleinflugzeuge stark verrußt. Bemerkt wurde der Brand laut der Polizei erst am Mittwochmorgen.