Umwelthilfe klagt nach Hetze in Facebook-Gruppen gegen Meta

Kleinmachnow spendet 500 Euro für Löwengehege in Eberswalde Nach der schlagzeilenträchtigen Hatz auf eine vermeintliche Löwin im vergangenen Sommer hat die Gemeinde Kleinmachnow 500 Euro für das Löwengehege im Zoo Eberswalde gespendet. Das Geld stamme aus seinem Verfügungsfonds und die Übergabe sei von der Gemeindevertretung genehmigt worden, sagte Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Dienstag bei der Übergabe des Schecks an Zoo-Direktorin Paulina Ostrowska am Löwengehege. Damit wolle die Gemeinde den Zoo bei der Haltung der Löwen unterstützen.

Klima-Expedition in Arktis: Ausstellung über „Polarstern“ Der Klimawandel bringt das Eis am Nordpol zum Schmelzen. Was bedeutet das für die Menschen? Und wie genau messen Forscher die Veränderungen des arktischen Klimas? Das zeigt eine neue Ausstellung in Berlin.