Umwandler für den Windstrom aus dem Norden

Mehr zum Thema

Ausgebrochenes Pferd löst Unfall mit 73-jährigem Fahrer aus Ein ausgebüxtes Pferd hat am Donnerstagabend bei Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Unfall ausgelöst. Ein 73 Jahre alter Autofahrer stieß mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße mit dem Tier zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Straße für eine gewisse Zeit. Insgesamt sieben Tiere waren aus ihrer Koppel ausgebrochen und teils in der Nähe der Bundesstraße unterwegs.

84-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn - zwei Schwerverletzte Bei einem Autounfall zwischen Rielingshausen (Landkreis Ludwigsburg) und Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) sind eine 84-Jährige und eine 61-Jährige schwer verletzt worden. Die 84 Jahre alte Autofahrerin geriet mit ihrem Wagen am Donnerstagnachmittag in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Warum sie auf der Kreisstraße 1607 von ihrer Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.