Ummeldung des Wohnsitzes in Lübeck jetzt online möglich

Mehr zum Thema

Gewerkschaft ruft zum Widerstand gegen Rechtsextreme auf Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hamburg hat zum Widerstand gegen rechtsextreme Bestrebungen aufgerufen. Dass heute bei Wahlumfragen rechtspopulistische, zum Teil sogar offen rechtsextreme Parteien an Zustimmung gewinnen, ist für uns eine erschreckende Entwicklung, sagte Hamburgs GdP-Vorsitzender Horst Niens am Montag. Rechtspopulistische Parteien böten keine Lösungen für die Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, sondern sie gefährdeten Demokratie und Wohlstand. Dem stellen wir uns mit aller Entschiedenheit entgegen. Die GdP beteiligt sich unter dem Motto eine weltoffene Großstadt braucht eine weltoffene Polizei an den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg.