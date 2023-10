Umgestoßene Kerze Ursache für Hausbrand

Mehr zum Thema

Treckerfahrerin nach Unfall mit Bahn nicht in Lebensgefahr Nach einem Unfall mit einer Museumsbahn ist eine Treckerfahrerin nicht in Lebensgefahr. Der Verdacht habe sich im Krankenhaus nicht bestätigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 20-Jährige stieß mit ihrem Traktor am Sonntag mit einer Museumsbahn bei Stadthagen in der Nähe von Minden zusammen. Zur Klärung der Unfallursache gab die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg zudem ein Gutachten in Auftrag.