Umgekippter Gefahrguttransporter: A2 weiter gesperrt

Durchsuchungen nach Raub: Tatverdächtiger festgenommen Nach einem mutmaßlichen Raub in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) im Februar hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Zuge der Durchsuchungen in Dessau-Roßlau, Zörbig und Aken wurden am Dienstag mehrere tatrelevante Gegenstände gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Freitag mitteilten. Der 23-jährige Verdächtige sei festgenommen und einem Richter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl gegen ihn erlassen habe.

Weniger Studierende in Sachsen-Anhalt Die Zahl der Studierenden in Sachsen-Anhalt ist zurückgegangen. Nach vorläufigen Zahlen sind im Wintersemester 2023/2024 an den Hochschulen des Landes 56.436 Menschen eingeschrieben. Das seien 1902 beziehungsweise 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit.