Umgang mit Starkregen: Ministerium veröffentlicht Leitfaden

Angesichts von immer mehr zu erwartenden Starkregenereignissen hat das Umweltministerium Sachsen-Anhalt einen Leitfaden für Kommunen erstellt. Es sei davon auszugehen, dass es wegen des Klimawandels künftig mehr Starkregen in Sachsen-Anhalt geben werde, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Montag. Die Kommunen sollen damit auch eine Analyse der aktuellen Gefahrenlage erstellen. Bis Mitte 2024 sollen entsprechende Hinweiskarten für ganz Sachsen-Anhalt veröffentlicht werden.

In den vergangenen Jahren kam es auch in Sachsen-Anhalt wiederholt zu Starkregenereignissen, etwa in Tangermünde, Stendal oder Genthin.