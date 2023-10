Umfrage sieht CDU auf Platz eins - SPD und AfD gleich stark

Mehr zum Thema

Kulturverbände fordern „klares Signal“ für Kulturpass Führende Kulturverbände machen sich für eine Fortsetzung des Kulturpasses für Jugendliche stark. Der Kulturpass ist ein wertvolles Instrument zur Stärkung der kulturellen Teilhabe von jungen Menschen, insbesondere wenn ihnen der Zugang zur Kultur bisher nicht ermöglicht wurde, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme von Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutschem Bühnenverein, Deutschem Museumsbund, dem Forum Musikwirtschaft und dem Kinoverband HDF Kino.