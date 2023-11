Umfrage: Schulleitungen geben Schulpolitik im Land Note 4,7

Die Schulpolitik in Rheinland-Pfalz bekommt von den Schulleitungen im Land keine guten Noten. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) wird die Schulpolitik im Mittel mit der Note 4,7 bewertet. Das entspricht dem Wert des Vorjahres. Forsa hatten bundesweit insgesamt 1310 Schulleitungen befragt, darunter 105 in Rheinland-Pfalz.

Am häufigsten wurde nach der Umfrage von den Schulleitungen weiterhin der Lehrkräftemangel als das größte Problem an den Schulen in Rheinland-Pfalz angesehen. Als weitere große Probleme seien die Inklusion und Integration sowie die hohe Arbeitsbelastung und der allgemeine Zeitmangel genannt worden. Auch Probleme mit den Schulgebäuden oder mit Räumlichkeiten sowie der Bürokratie belasteten die Befragten spürbar.

Nur 41 Prozent der befragten Schulleitungen in Rheinland-Pfalz hätten angegeben, dass sie ihre beruflichen Aufgaben immer oder häufig zu ihrer eigenen Zufriedenheit erfüllen können. 58 Prozent der Befragten hätten mitgeteilt, dass ihnen dies nur gelegentlich oder nie gelingt. Die große Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter (75 Prozent) habe erklärt, sich stark durch das Lehrerkollegium unterstützt zu fühlen. Von der Schülerschaft unterstützt fühlte sich demnach jede zweite Schulleitung.

71 Prozent der Schulleitungen in Rheinland-Pfalz üben ihren Beruf nach der Umfrage alles in allem betrachtet gerne aus. Die Arbeitszufriedenheit der Schulleitungen in Rheinland-Pfalz liege damit jedoch klar unter dem Bundesdurchschnitt von 83 Prozent. Nur etwa jeder dritte Schulleiter und jede dritte Schulleiterin in Rheinland-Pfalz (35 Prozent) würde derzeit den Beruf der Schulleitung weiterempfehlen.